Manavgat'ta Antalya'nın İlk Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Antalya'nın İlk Halk Lokantası Açıldı

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Manavgat Belediyesi, ekonomik zorluk çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla Antalya'nın ilk Halk Lokantası'nı açtı. Lokantada 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunulacak. Açılış törenine birçok siyasi temsilci katıldı.

14.11.2024 13:00  Güncelleme: 13:13
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Antalya'nın ilk Halk Lokantası'nı hizmete açtı. Halk Lokantası'nda 4 çeşit yemek 60 TL'den satışa sunulacak.

Manavgat Belediyesi Halk Lokantası, ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlara destek amacıyla hizmet vermeye başladı. Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde Manavgat Belediyesi Katlı Otopark'ının altında hizmete giren lokantada, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunulacak.

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ile diğer ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, halk lokantalarının, belediyelerin sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını pekiştiren önemli projeler olduğuna değinerek, "Belediye Başkanımızın halkının yanında olduğunu gösterdiği, dayanışma ruhunun en üst seviyede tutulacağı halk lokantasının açılışında bulunmaktan mutlu ve gururluyum. Antalya'da ilk halk lokantası açılışını yapıyoruz, Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da hedeflerinin sadece altyapı ve hizmet üretmek olmadığını, Manavgat halkının mutluluğu ve refahı için de projeler geliştirdiklerini vurguladı. Kara, "Yola çıkarken hedefimiz, mutlu bir Manavgat'tı. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Belediye olarak Manavgat'ta birçok ilke imza attıklarını belirten Kara, bu lokantanın da bu vizyonun bir parçası olduğunun altını çizdi. Başkan Kara, projeye katkı sağlayan iş insanları Erol Okutan ve Kemal Taş'a teşekkür ederek, "İyilik bulaşıcıdır. Onlar belki istemese de bu iyiliği paylaşmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kara, "Birlik ve dayanışma içinde daha birçok güzel projeye imza atacağımıza inanıyorum. Yola çıkarken dediğimiz gibi, 'Mutlu bir Manavgat' için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, Halk Lokantası'nın sadece bir başlangıç olduğunu, gelecek dönemde de yeni sosyal projelerin ve açılışların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Manavgat\'ta Antalya\'nın İlk Halk Lokantası Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Antalya'nın İlk Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika

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