Manavgat'ta Burmahan Kirazı Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Burmahan Kirazı Festivali Coşkuyla Kutlandı

26.05.2025 11:58
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Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Burmahan kirazı festivali, dans gösterileri, konserler ve kiraz tadımı etkinlikleriyle renklendi. Festivalde yerel üreticiler, kiraz yarışması ve kültürel etkinliklerle dikkat çekti.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin Burmahan kirazına özel olarak düzenlediği festivalde, dans gösterileri, Emrah Topal ve Dadaşlar konseri, kiraz tadımı etkinlikleri ve çeşitli sürprizler yer aldı.

Manavgat Belediyesi, bölgede yetişen Burmahan kirazı için bu yıl ilk kez festival düzenledi. Festivale Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kara, bölgenin tarımsal potansiyeline ve yerel üreticilerin emeğine dikkati çekerek, "Burada sadece bir meyveyi değil, bir kültürü, bir mücadeleyi ve kırsaldan doğan büyük bir başarıyı kutlamak için bir aradayız. Bu Toroslarda yaşayan, bu köylerin kıymetini bilen bir Yörük çocuğu olarak buna sahip çıkmalıydık. Bütün derdimiz bu köylerimizin, şehrimizin kalkınması; bizim insanlarımızın üretmesi, ürettiklerinden de pay almasını sağlamak" dedi.

Kara, yıllardır atıl durumda olan kurutma tesisinin yeniden açılacağını, böylece yalnızca kiraz değil, bölgedeki kekik ve defne gibi diğer değerli tarım ürünlerinin de işlenerek ekonomik faydaya dönüştürüleceğini duyurdu.

Karpuz, nar ve defne şenliklerinin de düzenleneceğini açıklayan Kara, "Bu tanıtımları yapmazsak, en güzel kirazı da yetiştirsek, en güzel kekiğe de sahip olsak bunu katma değere çeviremiyorsak hiçbir anlamı kalmıyor. Önümüzdeki dönemde Karpuz Şenliğimizi, Nar Şenliğimizi, Defne Şenliğimizi düzenleyeceğiz. Tarımsal ürünlerimizi, üretimin yapıldığı mahallelerimizle tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında yerel üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen kiraz yarışması, etkinliğin en renkli bölümlerinden biri oldu. Lezzeti, görünümü ve kalitesiyle öne çıkan kirazlar jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmanın birincisi ise 12 numarayla katılan Mustafa Öcal oldu.

Öcal, "Başkanımıza bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz. Başkanımızın büyük destekleri sayesinde bu festivali gerçekleştirdik. Birinci festivalin şampiyonu olmak güzel bir duyguymuş. Gelecek yıl bütün halkımızı tekrar davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde Emrah Topal ve Dadaşlar da konser verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Burmahan Kirazı Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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