Manavgat'ta çöplük yangını tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta çöplük yangını tarım arazilerine zarar verdi

Manavgat\'ta çöplük yangını tarım arazilerine zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Çavuşköy Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, tarım arazileri ve zeytinliklere zarar verdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık tarım arazisi ve zeytin bahçesi zarar gördü. Yangının çöplükte çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, tarım arazileri ve zeytinliklere zarar verdi.

Manavgat'ın Çavuşköy Mahallesi Kayabaşı mevkisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Anız ve zeytin bahçelerini etkileyen yangına karadan orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının, yol kenarında bulunan çöp dökülen alanda çıktığı, rüzgarın da etkisiyle yayıldığı belirtildi. Yangında yaklaşık 4 hektarlık tarım arazisi ve zeytin bahçesi zarar gördü. Çöplüğün olduğu yerde çeşitli şişelerin olduğu görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep Nurdağı'ndan Manavgat'a tatile gelen ve Çavuşköy'de kardeşinin yanında kaldığını söyleyen Hüseyin Bahar, "Çocuklarla birlikte denizden geliyorduk. Mahalleye girdiğimizde ben alevi gördüm. Çocuklara itfaiyeyi arattırdım, mevki olarak sadece Çavuşköy dedim. Kısa sürede geldiler" dedi. Bahar, yangının yol kenarından çıktığını sözlerine ekledi.

Çavuşköy Mahallesi sakinlerinden Hasan Dinç, yangın çıkar çıkmaz bütün halkın seferber olduğunu anlatarak, "Köylüyü görüyorsun, yangın çıkar çıkmaz hemen herkes seyirtti. Elinde bir ibrik suyla yangına müdahale etmeye çalıştı" dedi. Yangının çöplüğün olduğu yerde başladığını söyleyen Dinç, "Hava poyraz. Allahtan yangın mezarlık tarafına atlamadı. Yangın mezarlık tarafına geçerse diye orada eli hortumlu bir ekip bekliyor. Köylü bu konuda çok iyi" dedi.

Tarlalardan ürünlerin kaldırılmasının ardından anız olarak bırakılmasının büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Dinç, "Bu anızlar sürülecek. Sürülseydi bu şekilde böyle facia olmazdı. Çıkan yangın olduğu yerde kalırdı. Biz bunu muhtarla konuşacağız. Herkes tedbirini alsın" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, İnceleme, Jandarma, Çavuşköy, Manavgat, İtfaiye, Antalya, Zeytin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta çöplük yangını tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:47 Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 20:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta çöplük yangını tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement