Manavgat'ta D-400'de üç aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta D-400'de üç aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Manavgat'ın Doğançam Mahallesi mevkisinde D-400 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-400 kara yolunun Doğançam Mahallesi mevkisinde Tahsin Öztürk'ün kullandığı 07 BYL 374 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen İbrahim Tosun yönetimindeki 03 AIU 034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden Cemil Akkoyun idaresindeki 07 BPV 723 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Öztürk ve Tosun ile araçlardaki yolculardan Avşin Şirin ve Ahmet Burak Eren yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
ManavgatOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta D-400'de üç aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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