Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' Projesiyle 98 Kadın İlk Kez Dalış Yaptı - Son Dakika
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Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' Projesiyle 98 Kadın İlk Kez Dalış Yaptı

Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında daha önce hiç dalış yapmamış 98 kadın, su altına dalış eğitimi alarak ilk kez dalış deneyimi yaşadı. Projeye katılan depremzede Gülistan Pulat, kapalı alan korkusunu atlatarak dalış yapmanın güzelliğini keşfettiğini belirtti. Proje, kadın dalgıç sayısını artırmayı ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmeyi amaçlıyor.

09.06.2024 10:47
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında daha önce hiç dalış yapmamış çeşitli yaş gruplarında 98 kadın dalış eğitimi alarak, ilk kez su altına dalış yaptı. Projeye Adıyaman'dan katılan depremzede Gülistan Pulat, deprem nedeniyle kapalı alan korkusu olduğunu belirterek, "İlk başta çok korktum ama eğitmenimin yardımıyla bu korkuyu attım. Aşağısı çok güzeldi" dedi.

Bir internet sitesi aracılığıyla ilki 2019 yılında yapılan 'Dalsın Kızlar' projesinin ikincisi dünyaca ünlü Side Turizm Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ile çeşitli sponsor kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirildi. Projeye, daha önce hayatlarında su altına dalış yapmayan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen, farklı yaş gruplarında 98 kadın katıldı.

Side Limanı'ndan tekneyle açılan kadınlara, proje yürütücüsü Gaye Dülger tarafından yapacakları ayrıntılı şekilde anlatıldı. Adayların su altında nasıl davranmaları gerektiğini söyleyen Dülger, eğitimcilerin çok profesyonel olduğunu belirterek, talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı. Bilgilendirmenin ardından 8'li, 10'lu gruplar halinde eğitmenler tarafından dalış malzemeleri takılan kadınlar ilk kez su altına dalış yaptı. Dalış sırasında Side Su Altı Müzesi'ni de ziyaret eden adaylar heyecanlı anlar yaşadı.

'AMACIMIZ ÜLKEMİZDE KADIN DALGIÇ SAYISINI ARTIRMAK'

Projenin ilkinin 2019 yılında Marmaris'te gerçekleştirildiğini söyleyen profesyonel dalgıç eğitmeni, dalsinkizlar.com internet sitesi yöneticisi ve proje yürütücüsü Gaye Dülger, "İlk Marmaris'te yaptığımız etkinliğimize 40 kadın katılmıştı ve bu Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. 2019'dan sonra araya salgın girince ikincisini bu sene düzenleyebiliyoruz" dedi. Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve çeşitli kuruluşların sponsor olarak destek verdiğini anlatan Dülger, "Amacımız ülkemizde kadın dalgıç sayısını artırmak ve denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek. Projenin duyurusunu internet sitemizden yaptığımızda çok büyük bir rağbet gördük. Şu an burada 98 kadın var. Bunların iki katı kadar kadın da katılmak istemelerine rağmen gerek iş yerlerinden izin alamadıkları gerekse bu hafta sonu yapılan üniversite sınavı nedeniyle katılamadı" diye konuştu.

Projeye Adıyaman'dan katılan depremzede Gülistan Pulat, depremin ardından yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri açısından bu etkinliğin çok yararlı olduğunu söyledi. Deprem nedeniyle kapalı alan korkusu yaşadığını belirten Pulat, "Daha önceden hiç dalış yapmadım. İlk başta çok korktum. Eğitmenimin gözlerine bakınca korkum biraz azaldı. Dalış yaptığımızda korkum geçti. Aşağısı çok güzeldi" dedi.

Ispartalı Sıla Şeneldi de "Çok korktum. Girdim ama korktuğum için fazla kalamadım. Şimdi biraz dinlenip yeniden dalacağım" diye konuştu.

Eğitimde başarılı olan kadınlara Side'de düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' Projesiyle 98 Kadın İlk Kez Dalış Yaptı - Son Dakika
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