Manavgat'ta Filistin için düzenlenen futbol turnuvasında Gazze'ye destek verildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Filistin için düzenlenen futbol turnuvasında Gazze'ye destek verildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kudüs Platformu tarafından Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan sporcular ve izleyiciler "Gazze diye bir derdim var, çünkü insanım" yazılı pankart açtı, Türk ve Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Manavgat Kudüs Platformu tarafından organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücüyle mazlumların sesi olmayı hedefliyor.

Yeşil sahada bir araya gelen sporseverler, sergiledikleri mücadeleyi Gazze'deki zulme karşı ortak bir duruş olarak ortaya koydu.

Turnuvaya katılan sporcular ve izleyiciler, "Gazze diye bir derdim var, çünkü insanım" yazılı pankart açtı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak iki ülke arasındaki dayanışma mesajını vurguladı.

Etkinliğe yetişkin sporcuların yanı sıra çocuklar da ellerindeki Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Turnuva sonunda düzenlenen seremonide, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manavgat'ta Filistin için düzenlenen futbol turnuvasında Gazze'ye destek verildi - Son Dakika
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