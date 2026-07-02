Manavgat'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

02.07.2026 12:11  Güncelleme: 13:11
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Manavgat'ta düzenlenen etkinliklerle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Kabotaj Kanunu'nun 100. yılında denizlerdeki egemenliğin önemini vurguladı. Flyboard, tekne geçişleri ve yarışmalarla renklenen programa yoğun katılım oldu.

(ANTALYA) - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Manavgat'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Cumhuriyetimizin denizlerdeki egemenliğinin tescillendiği tarihtir bugün. Tam 100 yıl önce 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimiz üzerindeki taşıma ve işletme hakkı Türk milletine geçmiş, ekonomik bağımsızlığımız denizlerde de hayat bulmuştur" dedi.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD), Manavgat Yelken Su Altı ve Su Üstü Sporları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MASSYAD), Side Yelken Kulübü ve SS 71 No'lu Manavgat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin katkı ve iş birliğiyle gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Bayram dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Sarı Köprü mevkiinde gerçekleştirilen flyboard gösterisi izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Ardından vatandaşlar yat ve teknelerle ırmaktan Boğaz Mevkisi'ne giderken de kutlamalar devam etti. Manavgat Irmağı üzerinde gerçekleştirilen tekne geçişleri bayram coşkusunu daha da artırırken, vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Boğaz Mevkisi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın devamında denizden çapa çıkarma yarışması, geleneksel yağlı direkten bayrak alma yarışması ve yüzme etkinlikleri de kutlamalara heyecan kattı. Yarışmalar sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Çiçek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenlik haklarının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun. Bugün bu coşkulu kalabalığı görünce duygulanmamak elde değil. Uzun zamandır bu bayram kutlanmıyordu. Bu yıl paydaşlarımızla birlikte, sağ olsunlar onların da desteğiyle bu coşkuyu sağladık. Onlara da buradan teşekkür ediyorum."

"CUMHURİYETİMİZİN DENİZLERDEKİ EGEMENLİĞİNİN TESCİLLENDİĞİ TARİH BUGÜN"

Cumhuriyetimizin denizlerdeki egemenliğinin tescillendiği tarihtir bugün. Tam 100 yıl önce 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimiz üzerindeki taşıma ve işletme hakkı Türk milletine geçmiş, ekonomik bağımsızlığımız denizlerde de hayat bulmuştur. Kabotaj Kanunu'nu tek bir cümleyle anlatmak istesek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü yeterlidir: 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız.' Bizler atalarımızın bunu başardığını gördük. Bize düşen de bu ülküyü yaşatmaya devam etmektir.

Manavgat; bereketli toprakları kadar deniziyle de yaşayan bir kenttir. Karpuz Çayı'ndan Alara Çayı'na kadar Side'siyle, Boğaz Mevki'siyle Antalya'nın en uzun kıyı şeridine sahibiz. Yaklaşık 64 kilometre kıyı şeridimiz var. Bu sahillerde 98 adet mavi bayraklı plajımız var. Yine Antalya'nın en çok mavi bayraklı plajı ilçemizdedir.

EMEĞİ GEÇEN KURULUŞLARA TEŞEKKÜR

Liman Başkanlığı'mıza, Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza, deniz ticaretine emek veren tüm kuruluşlarımıza, imalatçılarımıza, balıkçılarımıza, kaptanlarımıza ve bütün deniz emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Özveriniz, hem denizlerimizin güvenliğine hem Manavgat'ın ekonomisine hem de Manavgat'ın geleceğine değer katıyor. Bunun yanında denizimizi, ırmaklarımızı temiz tutalım bu güzellikleri gelecek nesillere aktaralım.

Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın mavi sularında görev yaparken şehit düşen kahraman denizcilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Başta denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Denizlerimiz özgür, cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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