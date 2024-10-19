Manavgat'ta Orman Yangınına Anında Müdahale

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Sorgun Mahallesi'nde çıkan orman yangınına anında müdahale ederek kent merkezine çok yakın bir noktada bulunan yangının büyümesine engel oldu.

Manavgat Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi'ndeki yangını büyümeden söndürdü.

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Sorgun ormanlarını ve doğayı sonuna kadar koruyacaklarını söyleyerek tüm belediye ekiplerinin canla başla yangın soğutma çalışmalarına katıldığını söyledi. Öztürk, "1 saat süren yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışması yapıyoruz. Manavgat Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle buradayız. Manavgat Belediye Başkanı'mız Sayın Niyazi Nefi Kara'nın da her zaman söylediği gibi kentimizin en küçük bir çakıl taşına dahi zarar gelmesine engel olacağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.