Manavgat'ta Orman Yangınına Müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.