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Manavgat'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı ve etkinlik Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve dua ile sona erdi.

16.01.2024 - 11:25,
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılanlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Manavgat'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki şehitleri anmak ve vatanın birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Sarılar Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı. Atatürk Anıtı önünde toplanan Manavgatlılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an tilavetinin ardından dua ile etkinlik sona erdi.

Manavgat\'ta PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi
Kaynak: DHA

Manavgat, PKK, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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