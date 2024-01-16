Manavgat\'ta PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılanlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Manavgat'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki şehitleri anmak ve vatanın birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Sarılar Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı. Atatürk Anıtı önünde toplanan Manavgatlılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an tilavetinin ardından dua ile etkinlik sona erdi.