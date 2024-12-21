Manavgat'ta Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Manavgat'ta Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde, öğleden sonra başlayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir ekipleri ve AFAD tarafından yapılan müdahalelerle kurtarıldı. 419 ihbarın 411'i Manavgat'tan geldi.

21.12.2024 23:04
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Sele teslim olan Manavgat böyle görüntülendi: Evlerinde mahsur kalanların kurtarılma anları kamerada

Bölgede tüm birimlerden 2 bine yakın personel görev yapıyor

ANTALYA - Antalya'nın doğusunda Manavgat ve Serik'te verilen turuncu alarmın ardından öğleden sonra başlayan sağanak, su baskınlarına neden olurken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir ekipleri ve AFAD tarafından botlar ve iş makinalarıyla kurtarıldı.

Saat 17.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar neticesinde Manavgat'ın Sarılar, Hatipler, Milli Egemenlik, Side, Kavaklı, Ilıca, Mimar Sinan, Aydın Evler, Yayla, Kasaplar, Aşağı Pazarcı, Şelale, Örnek, Yukarı Hisar, Emek, Ulukapı, Sorgun, Yukarı Pazarcı, Çeltikci, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Sanayi, Karaöz mahallelerinde yaşanan olumsuzluklara AFAD ve Büyükşehir ekipleri müdahale etti.

Yağış sebebiyle tüm birimlerin harekete geçtiği Antalya'da AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet müdürlüğü, karayolları, ASAT Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi itfaiye biririmi, il sağlık müdürlüğü olmak üzere toplamda 709 araç, 154 iş makinası, 15 bot, bin 883 personel, 151 motopomp ve 63 dalgıç pompa ile bölgede görev yapıyor.

Yağışlar dolayısı ile 3 vatandaşın yaralı olarak tahliye edildiği, 2 tanesinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi,aşağında kırık olan bir vatandaşın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sağanak yağmur ve su baskınlarıyla ilgili şu ana kadar 419 ihbarın geldiği bölgede ihbarların 411'inin Manavgat ilçesinden geldiği öğrenildi. 357 su baskını olayının yaşandığı Manavgat ilçesinde 32 evde mahsur kalma ve 32 araçta mahsur kalma olayına müdahale edildi.

Side Kemer Mahallesi'nde evde mahsur kalan vatandaşlar Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından itafaiye merdiveniyle bulundukları yerden alındı, bazı vatandaşlar ise botlarla kurtarıldı. İlçe genelindeki su baskını ise havadar dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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