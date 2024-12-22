Manavgat'ta Sel Temizliği Başladı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuvvetli yağışın ardından su basan ev ve iş yerleriyle ilgili temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İlçede kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarına ilişkin AFAD koordinesinde çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor.

Ekipler, yollarda biriken suları da çekerek sokakları trafiğe açıyor. Selin etkisiyle sürüklenen ve arızalanan araçlar da çekici yardımıyla kurtarıldı.

Manavgat Kaymakamlığı ekipleri de su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Aydın Şirin, mahallesinde 20'den fazla eve yanı sıra çok sayıda işyeri ile depoyu su bastığını, çok sayıda aracın da su baskını nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını anlatan Şirin, ev ve işyerlerinin temizlendiğini kaydetti.

Ezcacı Fatma Şahin de bütün ilaç ile aşı stoklarının su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Şahin, eczanesinde 5 milyon liraya yakın hasar olduğunu ifade etti.

Su baskını anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Öte yandan ilçedeki su baskını anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde su seviyesinin hızla yükselerek ev ve garajının tamamen suyla dolması ve vatandaşların yaşadığı kısa süreli panik yer alıyor.

Dün 2 saat içerisinde metrekareye 106,6 kilogram yağış düşen ilçede çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Su baskınları nedeniyle 2 vatandaş yaralanmış, ev ve işyerlerinde mahsur kalan 236 kişi de kurtarılmıştı.