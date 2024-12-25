Manavgat'ta Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Manavgat'ta Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen sel felaketi, kaymakam ve belediye başkanının bölgedeki hasar tespit çalışmalarını hızlandırdı. Zarar gören yollar onarılacak ve vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturulacak.

25.12.2024 09:41  Güncelleme: 09:48
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(ANTALYA)- Manavgat'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, selden en fazla etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat'ta son haftalarda etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin çeşitli mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, D-400 kara yolunda karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Aydınevler ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan su baskınlarına dikkat çekti. Karayolları ekipleri, yolda biriken suyu tahliye etmek için D-400 karayolunda kaldırımları kırarak çalışma yaptı ancak çalışmanın ardından Aydınevler ve Bahçelievler mahallelerinde evler ve sokaklar su altında kaldı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Manavgat Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde zarar gören yolları temizlemek, selin etkisiyle bozulan altyapıyı onarmak ve evlere giren suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye'nin ilgili birimleri, aynı zamanda evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için de geçici barınma alanları oluşturdu.

İlçede yağışın bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken; Belediye Başkanı Kara, vatandaşlara gerekli yardımların hızlı bir şekilde sağlanacağı ve bölgedeki çalışmaların hızla tamamlanacağı bilgisini verdi.

Manavgat\'ta Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: ANKA

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