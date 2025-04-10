Manavgat'ta Turizm Toplantısı: Gelişmeler ve Gelecek Projeleri

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat- Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) tarafından düzenlenen "Turizm Sektöründe Yaşanan Son Gelişmeler ve Denetimler" toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Kara, "Türkiye turizminin kalbi Antalya'da atıyor ve Antalya'daki turizmin büyük bölümü de Manavgat'ta gerçekleşiyor. Bu nedenle turizm bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması gerekiyor" dedi.

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) tarafından düzenlenen "Turizm Sektöründe Yaşanan Son Gelişmeler ve Denetimler" toplantısı, Bosphorus Sorgun Hotel'de gerçekleştirildi. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve geleceğe yönelik projeler üzerine yapılan bu toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, belediye başkan yardımcıları, turizmciler, oda başkanları ve sektör profesyonelleri katıldı.

"Yıl içinde 1 milyon 100 bin kişiyi ağırlıyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Niyazi Nefi Kara, 2024 yılının Manavgat için olumlu geçtiğini belirtti. Kara, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü içinde bir turizm sezonu geçirdiklerini ve bu anlayışı sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kara, Manavgat'ın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye turizminin en önemli noktalarından birinde yaşıyoruz. Türkiye turizminin kalbi Antalya'da atıyor ve Antalya'daki turizmin büyük bölümü de Manavgat'ta gerçekleşiyor. Bu nedenle turizm bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması gerekiyor. Manavgat yalnızca 260 bin nüfuslu bir şehir değil, yıl içinde 1 milyon 100 bin kişiyi ağırlıyoruz. 66 km uzunluğundaki sahil bandımız ve 110 km Toros Dağları'na uzanan geniş bir coğrafyamız var" dedi.

"Çalışmaları tamamlandıktan sonra yolları yenileme kararı aldık"

Başkan Kara, turizm yolunda yapmayı planladıkları asfalt ve kaldırım düzenlemelerinin doğal gaz çalışmaları nedeniyle ertelendiğini söyledi. Kara, "BOTAŞ Bölge Müdürü ile görüşmeler gerçekleştirdik. eylül-ekim aylarında doğal gazın teslimatı yapılacak. Ardından ilgili şirket Manavgat'ta doğal gaz altyapı çalışmalarına başlayacak. Eğer şimdi o yolları yenilersek, sonrasında doğal gaz kazıları nedeniyle tekrar bozulacak. Bu da büyük bir israfa neden olacak. Bu yüzden doğal gaz çalışmaları tamamlandıktan sonra yolları yenileme kararı aldık" diye konuştu.