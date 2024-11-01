Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, yolda seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-400 kara yolunun Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi Güvercinlik Deposu yakınlarında meydana geldi. Ramazan Küçükkara'nın kullandığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 07 VG 640 çekici ve 07 BVY 04 dorse plakalı asfalt TIR ile bölgede bulunan bir zeytinyağı fabrikasından D-400 kara yolundaki kontrolsüz kavşağa çıkan Murat Bozkurt'un kullandığı 07 LPY 92 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, kavşakta bekleyen Hasan Topçuoğlu'nun kullandığı 07 C 74279 plakalı okul servisine, servis aracı da yanındaki Fatihcan Sarıaydın'ın kullandığı 28 NA 555 plakalı otomobile çarptı.

ZEYTİNYAĞI YOLA DÖKÜLDÜ

Kazada kamyonet sürücüsü Murat Bozkurt, kamyonetteki Yeter Bozkurt ve servis aracındaki 13 yaşındaki Yağız Efe Akkuş yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyonetten yola dökülen zeytinyağ da belediye ve Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Diğer yandan kaza seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; TIR şoförünün sol şeritten solama yapıp, önündeki araçları geçtiği sırada, kamyonet sürücünün de aniden kontrolsüz kavşağa girdiği, ardından zincirleme kazanın yaşandığı görüldü.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN