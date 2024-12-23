Manavgat'taki Su Baskınlarına İnceleme - Son Dakika
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Manavgat'taki Su Baskınlarına İnceleme

Manavgat\'taki Su Baskınlarına İnceleme

AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat'taki su baskınlarını yerinde inceledi.

23.12.2024 09:47
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AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kuvvetli yağış nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları oluşan Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çokal, ilçedeki farklı mahallelerde kuvvetli yağıştan etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çokal, ardından ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu.

Çokal, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Önceki gün 2 saat içerisinde metrekareye 106,6 kilogram yağış düşen ilçede çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Su baskınları nedeniyle 2 vatandaş yaralanmış, ev ve işyerlerinde mahsur kalan 236 kişi de kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'taki Su Baskınlarına İnceleme - Son Dakika

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