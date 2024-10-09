Manavgat Yöresel Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtılıyor

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e katıldı.

Fuarın açılış töreninde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen belediye başkanları, oda başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları hazır bulundu.

9-13 Ekim günleri arasında devam edecek olan fuarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel üreticiler kendi yöresel ürünlerini sergileyecek. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yanı sıra el yapımı geleneksel ürünlerin de sergilendiği fuar, hem bölgesel kalkınmaya hem de kültürel mirasın aktarımına katkı sağlıyor. Manavgat'ın yöresel lezzetlerini tanıtmak için Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) fuarda stant kurdu. İlçenin yöresel lezzetleri olan muz, çivirdik, susam, ejder meyvesi, çilek, nar, limon gibi doğal ürünlere fuara katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

"İlçemizin yöresel lezzetlerinin gerek ülkemize gerek dünyaya tanıtılması gerekiyor"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ın turizm ve tarım kenti olduğunu vurgulayarak yöresel lezzetlerin uluslararası alanda da tanıtılmasına destek vereceklerini söyledi. Başkan Kara yaptığı açıklamada, "Bu yıl fuara önceki yıllarda olduğu gibi çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin her köşesinden gelen üreticiler bizlere ülkemizdeki ürün çeşitliliğini bir kez daha hatırlattı. Manavgat'ımız, turistik yerleri kadar yöresel lezzetleriyle de eşsiz bir güzelliğe sahip. İlçemizin yöresel lezzetlerinin gerek ülkemize gerek dünyaya tanıtılması gerekiyor. Üretim ve pazarlama konusunda Manavgat Belediyesi olarak bizim de çalışmalarımız var. Tarımda dijital teknolojileri ve yapay zekayı kullanıp üretimden pazarlamaya kadar her alanda dünyayla entegre olmak istiyoruz" diye konuştu.