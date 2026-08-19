Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha ziyaretlerini Karaova’da sürdürdü - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha ziyaretlerini Karaova’da sürdürdü

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha ziyaretlerini Karaova’da sürdürdü
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kemer ve Tepecik Karaova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi; ulaşım, spor, kültür ve sosyal yaşam alanlarına yönelik incelemelerde bulundu.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Karaova bölgesindeki Kemer ve Tepecik Karaova mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Karaova programına, Kemer Mahallesi'nde Kemer Mahallesi Muhtarı İsmail Hamurlu'yu ziyaret ederek başladı. Bölgedeki vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan Mandalinci, bir süre çocuklarla vakit geçirdikten sonra beraberindeki heyetle köy kahvesine geçerek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Köy kahvesindeki buluşmanın ardından saha incelemelerine başlayan Başkan Mandalinci, mahalle genelinde yeni spor, kültür ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik uygun alanları inceleyerek yapılabilecek çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında eski okul alanına da geçen Başkan Mandalinci, alanda bulunan yapıların mevcut durumunu inceledi.

Saha ziyaretinin devamında, özellikle kış aylarında yağışlı havada ulaşım sorunu yaşanan dere yatağı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bölgede ulaşımın daha sağlıklı sağlanabilmesi amacıyla çevrenin düzenlenmesi ve geçişi kolaylaştıracak çalışmaların yapılması üzerine değerlendirmeler yaptı.

Kemer Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Tepecik Karaova Mahallesi'ne geçen Başkan Mandalinci, buradaki saha çalışmalarına da Tepecik Karaova Mahallesi Muhtarı Şakir Demir'i ziyaret ederek başladı. Başkan Mandalinci, mahalle halkının yaşamına katkı sunacak yatırımlar için uygun alanların yanı sıra sağlık odası ve kütüphanede incelemelerde bulundu.

Başkan Mandalinci'ye Karaova bölgesindeki saha ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan, Kanat Hasan Özsert ve İdil Ekmekçi, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Belediye Meclis Üyesi Engin Başol, ilgili birim müdürleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

Başkan Mandalinci, Tepecik Karaova Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Karaova bölgesindeki saha ziyaretini tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, saha ziyaretlerini Karaova’da sürdürdü - Son Dakika

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