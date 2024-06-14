Manisa Akhisar'da Geç Roma Dönemi'ne Ait Mozaik Pano Ele Geçirildi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaik pano ele geçirildiğini ve Manisa Müzesi'ne teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Manisa Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaik pano ele geçirildi ve Manisa Müzesi'ne teslim edildi." ifadelerini kullandı.

"Bir hazinemiz daha evine döndü." ifadesine yer veren Ersoy, başarılı operasyonda emeği geçen jandarma teşkilatına teşekkür etti.