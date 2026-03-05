Alaşehir'de Su Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Delemenler Mahallesi'nde son 1 yılda 250 patlağın yaşandığı 40 yıllık içme suyu hattını yenilemek için çalışma başlattı. Proje kapsamında 17 kilometrelik ana hat ile 550 abonenin branşman bağlantıları yenilenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde kronikleşen içme suyu sorununu çözmek amacıyla altyapı çalışması başlattı. Son 1 yılda 250'den fazla arızanın yaşandığı ve ekonomik ömrünü tamamladığı belirtilen 40 yıllık hat, modern altyapı sistemiyle yenilenecek.

17 kilometrelik ana hat ve 550 branşman bağlantısı yenilenecek

Açıklamaya göre, proje kapsamında 17 kilometrelik içme suyu ana hattı ile 550 abonenin branşman bağlantıları güncellenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Dutlulu: "Sorunun farkındayız, çözüm için sahadayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa genelinde başlatılan altyapı çalışmalara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Manisa'mızın dört bir yanında altyapı seferberliğimiz devam ediyor. Delemenler Mahallemizde uzun yıllardır el sürülmemiş ve sık sık arıza vererek vatandaşımızı mağdur eden hatları tamamen yeniliyoruz. Sorunun farkındayız ve çözüm için aralıksız çalışıyoruz. 17 ilçemizde belirlediğimiz program dahilinde eski hatları yenilemeye, halkımızın uzun yıllardır yaşadığı mağduriyetleri kalıcı olarak gidermeye devam edeceğiz."

Kılıç: "Toplam bedeli 21 milyon TL olan yatırımla hatları tamamen yeniliyoruz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile mahalle sakinleriyle bir araya gelen, ardından çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, yatırımın su kayıplarını azaltacağını ve arızalardan kaynaklanan mağduriyetleri en aza indireceğini belirtti. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Delemenler Mahallemiz, kırsal 8 ayrı yerleşkeden oluşan ve 2 binden fazla nüfusa sahip büyük bir mahalle. Bu mahallemizde uzun yıllardır yaşanan arızalar ve su kayıplarını kalıcı olarak çözmek amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyoruz. Toplam bedeli 21 milyon TL olan bir yatırımla, mahallemizde 17 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 550 adet branşman hattını tamamen yeniliyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki; bu çalışmanın tamamını kendi ekip ve ekipmanlarımızla, öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla yaptığımız için kurum bütçemizde de önemli ölçüde tasarruf sağlamış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında, hemşehrilerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyu altyapısına kavuşacaklar. Delemenler Mahallemize ve Alaşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Öküzcüoğlu: "21 milyonluk işi 5 milyona bitiriyoruz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye kaynaklarının verimli kullanılmasına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bu bölgeden gelen 250 arıza ihbarı, hattın yenilenmesi gerektiğini açıkça gösteriyordu. İhale bedeli 21 milyon TL olan bu işi, öz kaynaklarımızı kullanarak 5 milyon TL gibi bir maliyetle tamamlıyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve tüm MASKİ ekibine teşekkür ediyorum."

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Delemenler Mahalle Muhtarı Yasin Ertürk, "10 yıldır bu hattın yenilenmesi için mücadele ediyorduk. 40 yıllık borular artık dayanmıyordu, ekipler arızalara yetişemiyordu. Besim Başkanımıza bu büyük yatırımı mahallemize kazandırdığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Yılmaz da "15 yıldır su sıkıntısı çekiyorduk. Düşük basınç ve kesintiler nedeniyle iki çamaşır makinem bozuldu. Şimdi çeşmeyi açtığımızda suyumuz gür akıyor. Çok huzurluyuz, yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.