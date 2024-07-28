Manisa'da Geleneksel Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni düzenlendi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 25. Geleneksel Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni'ne katıldı.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 25. Geleneksel Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni, Spil Dağı'nın zirvesinde Atalanı mevkisinde gerçekleştirildi.

Programa Başkan Zeyrek, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Zeyrek, geleneksel hale gelen ve çeyrek asırdır yapılan etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu güzel gelenekler, aynı zamanda kültürümüzün zenginliğini ve çeşitliliğini de gösteriyor"

"Manisa'mızda geleneksel hale gelen ve bu yıl çeyrek asrı deviren bu güzel şölende sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Birbirinden değerli hocalarımızı, hafızlarımızı ve mevlithanlarımızı Manisa'da ağırlamaktan dolayı da ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Manisa'mızın simgesi Spil Dağı'nın bu güzel doğasında, kültürümüzün dokusunda yer etmiş olan mevlit geleneğini yaşamaktayız. Bu tür etkinliklerin, farklı inançlara sahip insanların bir araya gelerek ortak değerlerimizi paylaşmasına imkan tanıdığına inanıyorum. Bu güzel gelenekler, aynı zamanda kültürümüzün zenginliğini ve çeşitliliğini de gösteriyor. Dinin, yalnızca ibadet olmadığını, aynı zamanda insanlara yol gösteren, onları iyiye ve güzele yönelten bir rehber olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dinin, bireysel inanç meselesi olmakla birlikte, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Din; adaleti, eşitliği, merhameti ve hoşgörüyü teşvik ederek, daha iyi bir dünya inşa etmemizi sağlar. 'Oku' emriyle başlayan İslam dininin temelinde de hoşgörü, saygı, temizlik, birlik ve beraberlik yatmaktadır. O açıdan bu güzel etkinliklerin bunları anlatmak için önemli bir fırsat olduğuna da inanıyorum"

Zeyrek, Kerbela şehitlerini de andı

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi Muharrem ayının manevi huzurunu da yaşadıklarını belirten Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Bu güzel ayda aşure lokmamızı yurttaşlarımızla paylaşıyor, Kerbela şehitlerini saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Bu mübarek gün dolayısıyla başta Filistin olmak üzere, dünyanın herhangi bir coğrafyasında zulüm gören tüm insanların aydınlığa kavuşmasını diliyorum. Muharrem ayının bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını, kalplerin yumuşamasını, gönüllerin güzelleşmesini, barışa ve kardeşliğe fırsat vermesini temenni ediyorum. Birazdan kıymetli hocalarımızın Kur'an tilavetlerini ve ilahilerini manevi bir coşkuyla dinleyeceğiz. Kulaklarımızın ve gönüllerimizin mest olacağı bu güzel organizasyonda bizlerle olacak tüm hocalarımıza, hafızlarımıza ve mevlithanlarımıza şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, önemli geleneği yaşatmak için katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Zeyrek, "25. Geleneksel Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni'nin devam etmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamda edeceğimiz duaların, okunan Kuran-ı Kerim'in Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm atalarımızın, şehitlerimizin ve vefat etmişlerimizin ruhlarına ulaşmasını Rabbimden diliyorum" diye konuştu.