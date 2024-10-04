Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "İçme Suyunu Tarımsal Sulamada Kullanmayın"

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Saruhanlı ilçesinde muhtarlarla buluştu. Su israfına dikkati çeken Başkan Zeyrek, "Suda yaptığımız indirim sonrasında maalesef bazı vatandaşlarımız içme suyunu bağ bahçe sulamada kullanır hale geldi. Biz bunun önüne geçmezsek, suyumuza sahip çıkmazsak, bugünü kurtarırız ama yarınlara maalesef bırakacak suyumuz kalmaz. İçme suyunu tarımsal sulamada kullanmayın" dedi.

Başkan Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretlerine Saruhanlı ile devam etti. Başkan Zeyrek, ilk olarak ilçede mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya CHP İl Başkan Yardımcısı Aysun Helvacıoğlu, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Levent, önceki dönem CHP İlçe Başkanı Kamil Altındağ, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu katıldı.

Ziyaretinde sosyal belediyecilik hizmetlerinden bahseden Zeyrek, şunları söyledi:

Halk Mandıra, Kent Lokantası ve Anne Kart geliyor

"Geldiğimizden beri sosyal hizmetlere başladık. Bunlara başlarken ilk başta pilot bölgeler seçtik. Çünkü hatamızı, eksiğimizi görelim ve bu hizmetlerimizi tüm şehrimize götürdüğümüzde hata yapmayalım diye. Yunusemre'de halk ekmek büfeleri kurduk. Saruhanlı'ya da geliyor. Kent Lokantası'nı salı günü açıyoruz. Halk Mandıra geliyor Manisa'ya. Kooperatiflere 17 liraya süt alacağımı söyledim. Bu aldığımız sütleri şişe süt, yoğurt ve peynir olarak daha ucuza halkımıza satacağız. Üreticiyi güçlendireceğiz, hayvancılığı geliştireceğiz. Hemen sistemi kuracağız ve 17 ilçeye dağılacak. Yunusemre'de evde bakım hizmetleri başladı. Berber, hemşire ve sağlık hizmeti yapacak kişilerden oluşan ekibimizle kapı kapı dolaşıyoruz, hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Anne Kart geliyor. Önümüzdeki hafta inşallah başlayacak. Cenaze hizmetlerinde kilometre başına alınan mazot parası uygulamasına son verdik. Hem Manisa'nın ilçelerine hem diğer illere cenaze naklinde ücret almıyoruz.

"En büyük hayalim refakatçi evi açmak "

Benim en büyük hayalim refakatçi evi açmak. Her akşam eve giderken, hasta yakınlarının kalacak yer bulamaması veya diğer nedenlerden dolayı arabada yattığına şahit oluyorum. Bunu hepimiz yaşayabiliriz. İşte bunun önüne geçmek ve hasta yakınlarının sıcak bir yatakta yatması için refakatçi evi açacağız. Ben istiyorum ki, ben evimde sıcak yatağımda yatıyorsam, Manisa'mdaki herkes de bu şekilde rahat yatsın.

Suyun gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğuna vurgu yapan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Suyumuza sahip çıkalım"

"Seçim boyunca söz verdim ve 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim olacak dedim. Vatandaşa sormadan yapılan kartlı sayaç uygulamasına da son verdik. Suda yaptığımız indirim sonrasında maalesef bazı vatandaşlarımız içme suyunu bağ bahçe sulamada kullanır hale geldi. Vahşi sulamada kullanır hale geldiler. 2 ton su 1 TL, insani su kullanım hakkıdır. Bundan 15-20 yıl önce kazma vurduğumuzda su çıkardı ama şimdi 250 metrelerden çıkıyor. Biz bunun önüne geçmezsek, suyumuza sahip çıkmazsak, bugünü kurtarırız ama yarınlara maalesef bırakacak suyumuz kalmaz. Bunu görmezden gelemeyiz ve suyumuza bugünden itibaren sahip çıkmak zorundayız. Sizlerden istediğim tek bir şey var: köyünüzde ya da çevrenizde içme suyunu bu şekilde kullanan kim varsa lütfen uyarın. ya da bana söyleyin ben ona gidip suyun ne kadar değerli olduğunu kendim anlatacağım. Su ve ormanlarımız, bizim yarınlarımız. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterin, içme suyunu tarımsal sulamada kullanmayın."

Kooperatifçiliğin önemine dikkati çekti

Manisa'nın bereketli topraklarında üreticinin para kazanamadığına vurgu yapan Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Çünkü çıkan ürün belli başlı yerlerde fiyatla sınırlı kalırsa maalesef üretici kazanmıyor. Bununla ilgili Tariş'le de TMO ile de görüştük. Üreticinin ürünlerini daha katma değerli hale getirecek olan üretim tesisleri kurmamız gerekiyor. Bunun için de kooperatifleşmek gerekiyor. Kooperatifleşme konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi, birçok kooperatifimizi davet etti. Dedik ki gelin kooperatifleşmenin doğru örneklerini biz size anlatalım. Ben bundan sonra tüm üreticiye desteği kooperatiflere vereceğim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Herkes birlik haline gelmeli. Birliklere de üretim tesisi desteği vereceğim. Kuru üzümü dökerken bir kere para kazanacaksınız. Bir de onu paketledikten sonra satarken para kazanacaksınız. Ben, ürününüzün daha değerli hale gelmesini istiyorum. Her zaman için kooperatiflerin yanındayım. Bu tesisleri kuracağız, ürünü değerli hale getireceğiz. Üreticinin bu kadar bereketli topraklarda ürettiği üründen zarar etmesi beni rahatsız ediyor. Bunu hep birlikte giderebiliriz."

80 tane taral doldurma tesisi yapılacak

Gelecek yıl 80 tane taral dolum istasyonu yapacaklarını da belirten Başkan Zeyrek, şöyle tamamladı:

"Bütün altyapı çalışmalarını başlattık. Tarımda kullanıldığı gibi yangınlarda da ilk müdahalede ilk kullanılacak şey taral dolum istasyonu. Çünkü yangın çıktığında itfaiye oraya ulaşıncaya kadar ilk müdahalede alacağımız sular orada oluyor. İtfaiye Daire Başkanlığımız şu anda fahri itfaiyecilik eğitimi başlattı. Bu yıl Gördes ve Salihli'de çok ciddi ormanlarımızı kaybettik. Böyle bir kayıp yaşamamak için fahri itfaiyecilik eğitimi vereceğiz. Yangında köydeki arkadaşlarımız yol gösterecek ormana girecek. Jandarma da haklı olarak diyor ki 'Sana bir zarar verir, bize seni içeri alamayız.' İtfaiye araçlarına yolu gösterecek kişiyi jandarma bırakamıyor. Böyle bir birlikteliği sağlamak adına fahri itfaiyecilik eğitimi vereceğiz. Bununla ilgili de taral dolum istasyonlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"Herkese eşit bir şekilde el uzatmak istiyoruz"

Selendi ve Demirci yolları ve altyapısı en kötü ilçelerimizdi. Geçtiğimiz 5 ayda Selendi'nin altyapısı bitti. Demirci'nin altyapısı bitmek üzere. İnşallah Haziran ayına kadar Selendi ve Demirci iki pırıl pırıl ilçemiz olacak. Çünkü hizmet anlayışı, siyaset anlayışından bambaşkadır. Ben bugün burada Ekrem Başkanın da olmasını çok isterdim. Biz hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde el uzatmak istiyoruz. Çünkü ben Saruhanlı'nın bir sorununu çözeceksem, oradaki belediye başkanı ve büyükşehir aynı masaya oturacak ve birlikte hareket edeceğiz. Biz birlikte hareket edersek, hizmette aksamalar yaşanmaz. Ben Saruhanlı'ya hizmet etmek istiyorum."

Konuşmanın ardından Zeyrek, muhtarların taleplerini dinledi.