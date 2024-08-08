Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki yarı final maçı için Atatürk Kent Park'a dev ekran kuracak.

08.08.2024 10:43  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki yarı final maçı için Atatürk Kent Park'a dev ekran kuracak.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasından ikinci çıktı. Çeyrek finalde Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları, 3-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Maç, bugün Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park'ta dev ekran kurulacak.

Kaynak: ANKA

Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement