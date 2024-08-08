Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki yarı final maçı için Atatürk Kent Park'a dev ekran kuracak.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasından ikinci çıktı. Çeyrek finalde Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları, 3-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Maç, bugün Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park'ta dev ekran kurulacak.