Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi\'nden yatırım seferberliği

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde inşa edilecek Dr. Erdal Yıldırım Akıl Üssü ve Bilim Merkezi'nin temeli atıldı, Lidya Kral Yolu Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen projeler, düzenlenen törenlerle kamuoyuna tanıtıldı. Programlara Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile çok sayıda belediye bürokratı, belediye meclisi üyesi, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.

İlçenin farklı noktalarında düzenlenen temel atma, inceleme ve açılış programlarıyla hem devam eden çalışmalar değerlendirildi hem de yeni yatırımlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Programın ilk durağında gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüren Lavender Robotics takımını ziyaret eden Başkan Dutlulu ve Başkan Nurlu, öğrencilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi aldı.

BİLİM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI

Ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Dr. Erdal Yıldırım Akıl Üssü ve Bilim Merkezi'nin temel atma törenine geçildi. Salihli Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Kanada'da yaşayan Salihlili iş insanı Dr. Erdal Yıldırım'ın adını taşıyacak 82 milyon lira bütçeli Bilim Merkezi Salihli Belediyesi'ne ait arsa üzerinde inşa edilecek. Hayırsever katkısının ardından kalan maliyeti iki belediye tarafından ortaklaşa karşılanacak proje bünyesinde bilim atölyeleri, 24 saat hizmet vermesi planlanan kütüphanesi, sergi alanları ve Bilim Parkı yer alacak.

"İLÇE BELEDİYELERİMİZLE EL ELE YATIRIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kaynakları peşkeş çekmeden doğrudan halk için kullandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün temelini attığımız Bilim Merkezi, hayırseverimiz Erdal Yıldırım, Salihli Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin örnek iş birliğiyle yükseliyor. Ancak Salihli'deki yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Sevgi Yolu'ndan doğal gaza, yağmur suyu hatlarından üst yapıya kadar kalıcı bir dönüşüme imza atıyoruz. Bir işi bir kere yapalım, tam yapalım anlayışıyla hareket ediyoruz. O iş büyükşehrin, bu iş ilçenin demeden kaynaklarımızı halkımızın ihtiyaçları için kullanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Salihli Otogarı, yeni kent meydanı ve yeşil alan projelerimizi de adım adım hayata geçireceğiz. Üzerimizdeki baskılar ne olursa olsun, halkımız her şeyi görüyor. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in belirttiği gibi bu ülkenin cumhuriyetçileri, demokratları ve dürüst insanları kazanacak. Bir avuç ayrıcalıklı kesim değil, Türk milleti adil ve eşit bir yaşama kavuşacak. Projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, Salihli Belediyesi'ne ve hayırseverimize yürekten teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİN TEMELİ"

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise Salihli'yi akıl ve bilimle yönetme kararlılığında olduklarını belirterek, "Bugün burada sadece bir binanın değil, çocuklarımızın hayallerinin, Salihli'nin aklının ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarının temelini atıyoruz. Biz tüketen değil, yazılım geliştiren, makine tasarlayan ve dünyaya yön veren bir gençlik istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünün ışığında bilimi, sanatı ve felsefeyi aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bilim merkezimiz Salihlimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Canlı bağlantıyla törene katılan hayırsever Erdal Yıldırım da projeyi Salihli'ye ve kendisini yetiştiren topluma bir vefa borcu olarak gördüğünü belirterek, bilim merkezinin gelecek nesiller için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

SEVGİ YOLU ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Temel atma töreninin ardından Başkan Besim Dutlulu ile Başkan Mazlum Nurlu, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Sevgi Yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Uzun süredir yenilenmesi beklenen Mithatpaşa Caddesi Sevgi Yolu'nda kapsamlı dönüşüm çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmada MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve yağmur suyu hatlarını tamamladığı hatta, 11 bin 500 metrekare kaplama, 1170 metre hissedilebilir yüzey, modern gölgelikler ve kent mobilyaları kazandırılıyor.

İncelemelerin ardından bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen başkanlar, talepleri dinleyerek çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi.

LİDYA KRAL YOLU SOSYAL TESİSLERİ VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Günün son programında ise Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Lidya Kral Yolu Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 35 bin metrekarelik alanı baştan sona yenilediklerini belirterek, "Biz belediye tesislerini birilerine kazanç sağlasın diye yandaşlara peşkeş çekmiyor, halkın malını yine halkın hizmetine sunuyoruz. Amacımız esnafla rekabet etmek değil kalite, hijyen ve uygun fiyatla kente örnek bir standart getirmektir. Tesisimize 'Kral Yolu' adını verdik çünkü Salihli, Sardes'i ve Lidyalılardan kalan mirasıyla dev bir tarih kentidir. Turistlerin sadece Sardes'i gezip ayrıldığı değil, kent merkezine inerek esnafımızla buluştuğu bir turizm modeli hedefliyoruz. Aynı anda 500 kişiyi ağırlayacak bu tesiste tek bir kuruş kamu kaynağını savurmadan çalıştık" ifadelerini kullandı.

"HALKIN KAYNAKLARINI HALK İÇİN HARCIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu da sosyal demokrat belediyeciliğin amacının kriz dönemlerinde halka nefes aldırmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sosyal demokrat belediyelerimiz bu zorlu ekonomik koşullarda halkımızı nitelikli sosyal tesislerle buluşturuyor. Mazlum Başkanımızın da altını çizdiği gibi amacımız, 3-5 yandaşı zengin etmek değil, halkın kaynaklarını yine halk için harcamaktır. Manisa Malta Parkı'ndaki tesisi de peşkeşten kurtarıp halka açtık, şimdi orada olduğu gibi burada da Salihli halkı kamu güvencesi ve kalitesiyle hak ettiği hizmete erişecek. Bugün Salihli'miz için son derece verimli bir günü geride bıraktık. 80 milyon lirayı aşan bütçesiyle yarısını hayırseverimiz Erdal Bey'in, kalanını ise Büyükşehir ve Salihli Belediyelerimizin karşılayacağı Bilim Merkezi'nin temelini attık. Ardından Mithatpaşa Sevgi Yolu'ndaydık. Türkiye'de alışılageldik 'yap-boz' anlayışını bitirdik; altyapısı, doğalgazı, yağmur suyu hatları tamamlanan Sevgi Yolu'nda 70 milyon liralık üstyapı hamlemizi başlatarak burayı Ege'nin en güzel caddelerinden biri haline getiriyoruz. Bu kıymetli tesisler ve yatırımlar için başta Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu olmak üzere, belediyemizin tüm personeline ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."