Manisa Büyükşehir Belediyesi Kentli Buluşmaları Kadın Buluşması ile Başladı

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Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, 1 Ağustos'ta yeni dönem manifestosunu açıklamasının ardından yurttaşların kentin geleceğiyle ilgili görüşlerini paylaşmaları için hayata geçirilen Kentli Buluşmaları, Kadın Buluşması ile başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, şehir tarihinde bir ilk olan 'Kentli Buluşmaları'nı düzenliyor. Kadın Buluşması ile başlayan toplantılarda Büyükşehir yetkilileri, kamu görevlileri, sağlık çalışanları, akademisyenler, hukukçular, meslek kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve kentte yaşayan yurttaşlar bir araya gelecek. Buluşmalarda, halkın farklı kesimlerinden katılımcıların dile getireceği görüşler, '2025-2029 Stratejik Planı'nın tasarlanmasına katkı sağlayacak.

Kentteki yerel yönetimi, kamu kurumlarını ve halkı bir araya getiren buluşmalar, yurttaşların katılımıyla '2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlanmasına katkı yapan önemli bir kilometre taşı görevi görecek.

Kentli Buluşmaları, Kadın Buluşması ile başladı

Kadın Buluşması'nda Akhisar Kadın Derneği, Salihli Kadın Kooperatifi, Akhisar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sarkoop Kadın Kooperatifi, CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı, Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kooperatifi, Altı Nokta Körler Derneği, Umut Vagonu Gönüllü Topluluğu, 29 Ekim Kadınlar Derneği, Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Eğitim-Sen, CHP Şehzadeler İlçe Kadın Kolları, Yunusemre Kent Konseyi, Manisa İl Tarım Müdürlüğü, Manisa Çukurovalılar Derneği, Manisa Barosu, CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları'nın temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, kentteki sorunlara değindi ve sorunların çözümlerine ilişkin fikirler ortaya koydu.

Kamusal alanda çalışan kadınların sayısının az olması eleştirildi

Akhisar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Hacet, kamusal alanda çalışan kadınların sayısının azlığına dikkat çekti. Hacet, kadınların çalışma hayatına iş gücü olarak katılımının az olmasını eleştirdi. Ayrıca, kadınların daha talepkar olması gerektiğini, toplum içerisinde pek çok lider ruhlu kadının bulunduğunu ve düzenlenecek eğitim programlarıyla lider ruhlu kadınların kamusal alanda öne çıkabileceğini söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımı için eğitimin önemi vurgulandı

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yüksel, kentte yaşayan görme engelli kadınların birçok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Yüksel, görme engelli kadınlara eğitim konusunda destek olunması gerektiğini ve bu eğitimlerle kazanılacak mesleki becerilerin önemli olduğunu ifade etti. Zaman zaman sorunlarla karşılaşsa da Manisa'yı çok sevdiğini vurguladı.

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Üyesi Aysun Öcal, şikayetlerinin çok olduğunu, bu şikayetlerin yıllardır sümen altı edildiğini söyledi. Öcal, gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda çok parlak fikirlerin ortaya çıktığını ve ortak akılla oluşturulan bu fikirlerin ilerleyen zamanlarda hayata geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.