Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Anne Kart' projesi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Anne Kart' projesi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Kart' projesi ile 0-5 yaş arası çocukları olan anneler, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

15.08.2024 17:09  Güncelleme: 17:20
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Kart' projesi ile  0-5 yaş arası çocukları olan anneler, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir projeye imza atıyor. 'Anne Kart' projesi kapsamında 0-5 yaş arası çocukları olan annelere aylık 60 biniş ücretsiz ulaşım hakkı verilecek. İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerdeki anneler de bu hizmetten faydalanabilecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi 'manisa.bel.tr' üzerinden açılacak online başvuru sistemi aracılığıyla yapılacak.

"Annelerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Anne Kart müjdesini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Ülkemizde zorlaşan hayat koşulları ve derinleşen ekonomik yoksulluğu göz önüne alarak, 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik. Bu anlamda annelerimize zaten sözümüz vardı. Şimdi hem bu sözümüzü yerine getirecek olmanın, hem de annelerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Annelerimiz, hayata geçireceğimiz Anne Kart ile aylık 60 ücretsiz biniş hakkına sahip olacaklar" dedi.

'Anne Kart' projesine ilişkin vatandaşlar, şunları söyledi:

-Zeynep Dursunoğlu: "Bir tane 3 yaşında çocuğum var, birisini de bekliyoruz. Ferdi Başkanımızın yaptığı bu uygulama gerçekten çok güzel bir uygulama. Çok memnun oldum, çok da sevindim bu hizmet için. Ferdi beyin de gelmesinden çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyorum. Dolmuşların anneler için ücretsiz olması gerçekten çok iyi. Benim için olmasa da, anneler için uygun olması daha iyi oldu."

-Muhammet Arvas: "Ferdi Başkanımızın uygulamaya koyduğu 0-5 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin ücretsiz binmesi güzel bir avantaj. Sonuçta herkesin arabası yok. Çocuklu bayan ve erkeklerinde maddi durumları ortada. Teşekkür ediyoruz Ferdi Başkanımıza."

-Muhabbet Karabalık: "Ferdi Beyin sayesinde dolmuşlara binerken artık ücret talep edilmeyecek. 0-5 yaş arasında çocuğu olan bayanlar artık ücretsiz olarak binebilirler. Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz."

-Çiğdem Çimendağ: "Çocukları ile arabaya binenler sorun yaşayabiliyorlar. Vallahi güzel olur, ihtiyaç sahiplerine yardım edip destekte bulunması. Online olarak da başvurulması büyük kolaylık çok memnun olduk konuda, kendisinden de çok memnunuz."

-Sevinç Çaylak: "Benim kızım her gün çocuğunu yaya getirip götürüyor. Otobüse binse olmuyor, her gün yol parası çok geliyor. Vallahi çok iyi bir uygulama. İnternet üzerinden başvurmasını ben bilmiyorum ama kızıma söyleyeceğim hemen başvursun. Gerçekten çok güzel bir uygulamaymış. Başkanımızın da seçim öncesi sözünü de yerine getirdiği için tebrik ederim kendisini."

-Betül Palazoğlu: "Yapılan bu uygulama güzel bir şey. İnşallah biz de bu uygulamadan yararlanarak binebiliriz. Otobüs kullanırken ister istemez sorun oluyordu. Şuan tabi daha rahatız kızım yürüyebildiği için."

Kaynak: ANKA

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