Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Demirci'ye Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi açtı. Açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hizmetlere hiç durmadan devam edeceğiz"

Demirci'deki toplu açılış töreninde Başkan Besim Dutlulu, 2025 yılında Demirci'ye yapılan yatırımlardan dolayı gururla geldiklerini söyledi. Gülen yüzlerle karşılandıklarını söyleyen Dutlulu, "2026 yılına da 2025'te olduğu gibi çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Demirci'nin bitmeyen bir altyapı ve yol sorunu vardı. Demirci halkı bu soruna dört yıl sabretti. Şu an çok temiz, çok güzel ve çok modern bir şehre geldiğimi hissediyorum. Bu çalışmaları bitirmek de bizlere nasip oldu. 2025 yılı Demirci için hizmet dolu bir yıl oldu ama eksik kaldığımız işler de var. Sındırgı yoluna söz vermiştik ancak henüz başlayamadık. Bunun da müjdesini vereyim, ona da başlayacağız. Hizmetlere hiç durmadan devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında önemli hizmetlere hayat verdiklerini belirten Başkan Dutlulu, zenginleri değil, halkı mutlu etmek için çalıştıklarının altını çizdi. Dutlulu, "Bizim bir diğer anlayışımız da sosyal belediyeciliktir. Halkın yanında olan, zengini mutlu eden değil, halkı mutlu eden bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayış kimi zaman küçümseniyor, kimi zaman beğenilmiyor ama artık bir sembol haline geldi. Bizim işimiz şov değil, hizmettir" diye konuştu.

"Kent Lokantaları sosyal belediyeciliğin sembolü"

Emeklinin, işçinin ve öğrencilerin yaşadıkları geçim derdine derman olmak için ortaya çıkan Kent Lokantaları'nın artık bir sembol haline geldiğine dikkati çeken Başkan Dutlulu, "Bugün bu ülkede kent lokantası gerçeği varsa ve düne kadar bunu eleştiren farklı partilerin belediye başkanları da uyguluyorsa, doğru bir iş yapılıyor demektir. Bu işin Türkiye'de bir mimarı var, o da Ekrem İmamoğlu'dur. Manisa'da bu işin mimarı, sadece Kent Lokantaları'nı değil; halk mandıralarını, halk ekmeği Manisa'ya kazandıran Ferdi Zeyrek Başkanımızdır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Haziran ayında onu kaybettik ama Manisa'ya bir sözümüz var: Sosyal belediyeciliği büyüterek devam ettireceğiz. Bugün Manisa'nın 14'üncü kent lokantasını Demirci'de açıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Kent Lokantaları bu anlayışın bir gereği ve sembolü oldu" ifadelerini kullandı.

"Manisa Kart ile yeni bir döneme geçiyoruz"

Kent Lokantaları ile ekonomik açıdan sıkıntıda olan vatandaşlara katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, açılan Kent Lokantaları ile esnafa rakip olmadıklarını söyledi. Yaptıkları protokoller ile şahıs lokantaları ile anlaşarak, vatandaşa uygun fiyata kaliteli yemek ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Dutlulu, "Belediye esnafla rekabet mi ediyor sorusu geliyor. Biz her ilçeye bir kent lokantası açıyoruz. Bundan sonra ikinci, üçüncü Kent Lokantası yerine yeni bir sisteme geçiyoruz. Manisa Kart sistemini hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza bu kartları vereceğiz. Lokantacılar odalarıyla ve esnafımızla yapacağımız protokollerle Manisa'daki her lokanta bir Kent Lokantası olacak" dedi.

Demirci'nin yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını belirten Başkan Dutlulu, bu durumun artık geride kaldığını belirterek, "Çok şükür 2025 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevi yaptı. 2026 ve 2027 yıllarında da yapmaya devam edecek. Umuyorum Ankara'dan da gerekli yatırımlar gelir. Hep birlikte Demirci'yi daha da kalkındırırız. Bizim tek bir amacımız var; Demirci'ye daha fazla hizmet etmek. Demirci Belediye Başkanımıza gösterdiği siyasi olgunluk için teşekkür ediyorum. Seçim zamanı siyaset yapılır, eleştiriler yapılır. Ama seçim, seçim zamanında kalır. Şu an tek bir amacımız var, Demirci'ye ve Manisa'ya en fazla hizmeti getirmek. Bunun için el ele verir, birlikte çalışırız" ifadelerini kullandı.

"Hizmet odaklı çalışmayı sürdüreceğiz"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise şöyle konuştu:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı Demirci'de görmekten, Demirci Belediye Başkanı olarak büyük gurur duyuyorum. 2026 yılının Manisa'mız için kayıpların olmadığı, hiçbir bürokratın ayağına taş değmeyeceği bir yıl olmasını diliyorum. 2025 yılında kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetli Ferdi Zeyrek'i ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. 2026 yılında da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ilçemize hizmet getirmeye devam edecektir. Bizim amacımız, merkezden aldığımız yatırımlar gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de Demirci'ye yatırımlar kazandırmaktır. İlçem için kimsenin gönlünü kırmam, kavga etmem. Çünkü ilçemiz de şehrimiz de Manisa'mız da hizmetle büyür. Hizmet odaklı çalışmayı sürdüreceğiz."

İlk servis Başkan Dutlulu'dan

Konuşmaların ardından Başkan Dutlulu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.

Tezgahın arkasına geçen Başkan Dutlulu, vatandaşlara yemek servisi yaptı. Başkan Dutlulu, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek'in ilçeye hayırlı olmasını diledi.