Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Atatürk\'ü 88. yılında andı

(MANİSA)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ile MASKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, kent genelindeki tüm hizmet birimlerinde personel saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Çalınan sirenler eşliğinde gerçekleşen iki dakikalık saygı duruşunun ardından tüm birimlerde İstiklal Marşı okundu.

"DAİMA İZİNDEYİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yayımladığı mesajda "Saatler 09.05'i gösterdiğinde Manisa'da hayat durdu. Cumhuriyet'imizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, eşsiz liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88.yıl dönümünde bir kez daha büyük bir özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Sadece bir gün değil, sonsuza dek aklımızda, fikrimizde ve kalbimizdesin. Ruhun şad olsun. Daima izindeyiz." ifadelerine yer verdi.