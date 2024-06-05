Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde mezuniyet yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde mezuniyet yürüyüşü yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nde mezuniyet yürüyüşü yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri kapsamında mezuniyet yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş öncesinde öğrencilere ve ailelerine yöresel keşkek ikram edildi. Yürüyüşe 457 öğrenci ve Demirci Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Rektör de katıldı. Öğrenciler yürüyüşte dev Türk bayrağı açtı.

05.06.2024 16:55
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri kapsamında mezuniyet yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş öncesinde öğrenciler ve ailelerine yöresel keşkek ikram edildi.

Eğitim Fakültesi önünde başlayan bando eşliğindeki yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtında sona erdi.

Yürüyüşe bu yıl mezun olacak 457 öğrencinin yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara ile Rektör Prof. Rana Kibar da katıldı.

Öğrenciler yürüyüşte yaklaşık 200 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde mezuniyet yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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