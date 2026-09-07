Manisa'da 2026-2027 eğitim yılı için 270 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Manisa'da 2026-2027 eğitim yılı için 270 bin öğrenci ders başı yaptı

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Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni eğitim öğretim yılına 270 bin 12 öğrenci ve 20 bin 438 öğretmenle başlandığını açıkladı. Kentte 3 milyon 794 bin 611 ücretsiz ders kitabı dağıtılırken, son 3 yılda 53 yeni okul tamamlandı ve 35 okul deprem güvenliği için yeniden yapıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenevi'nde düzenenlenen basın toplantısında konuşan Uğurelli, Manisa'da yeni eğitim öğretim yılına 270 bin 12 öğrenci, 20 bin 438 öğretmen ve bin 176 okul ve kurumla başlandığını belirtti.

Kentte öğrencilerin eğitim materyallerine eşit şartlarda ulaşabilmesi amacıyla 3 milyon 794 bin 611 ücretsiz ders kitabının temin edildiğini aktaran Uğurelli, Bakanlık tarafından ücretsiz sunulan kaynakların kullanımının esas alınacağını, velilere yardımcı kaynak ve benzeri ilave mali yük oluşturulmayacağını ifade etti.

3 yılda 53 yeni okul

Manisa'nın eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların son 3 yılda önemli ölçüde arttığını belirten Uğurelli, bu dönemde 53 yeni okul ve 654 yeni dersliğin tamamlandığını kaydetti.

Uğurelli, aynı dönemde 4 pansiyon, 700 kişilik pansiyon kapasitesi ve 1 spor salonunun da eğitim sistemine kazandırıldığını bildirdi.

Kentte 18 okul ve 360 dersliğin yapımının sürdüğünü aktaran Uğurelli, ayrıca 10 okul, 156 derslik ve 2 spor salonunda ise proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini hatırlattı.

Uğurelli, okulların deprem güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında son 3 yılda 35 okulun yıkılarak yeniden yapıldığını, 22 okulun ise güçlendirildiğini belirtti.

2026 yılı içerisinde 11 okulun güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ifade eden Uğurelli, 3 okulda çalışmaların devam ettiğini, 5 eğitim binasının ise ihale sürecinde bulunduğunu kaydetti.

Okulların bakım ve fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Uğurelli, 2026 yılında 18 okulda büyük onarımın tamamlandığını, 37 okulda çalışmaların devam ettiğini, 14 okulun ise ihale aşamasında olduğunu aktardı.

Uğurelli, büyük onarım, enerji verimliliği ve doğal gaz dönüşümü çalışmaları için 140 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Taşımalı eğitim kapsamında 12 bin 833 öğrencinin bin 934 yerleşim yerinden 493 taşıma merkezi okula ulaştırıldığını belirten Uğurelli, hizmetin 960 araç ve güzergahla yürütüldüğünü ifade etti.

Uğurelli, taşımalı eğitim hizmetleri için yaklaşık 664,5 milyon lira kaynak kullanıldığını kaydetti.

13 bin 543 öğrenciye ücretsiz sıcak yemek

Manisa genelinde 301 okul ve kurumda 13 bin 543 öğrenciye her gün ücretsiz sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Uğurelli, yemek hizmetleri için yıllık yaklaşık 241,6 milyon lira bütçe ayrıldığını anımsattı.

Uğurelli, taşıma ve yemek hizmetlerinin toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 906 milyon liraya ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 2026-2027 eğitim yılı için 270 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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