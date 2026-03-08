Manisa\'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREM İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 5,49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.