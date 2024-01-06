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Manisa'da 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'den 2 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları, yaşlı kadının evine gitti. Eskici'nin telefonunu ve kapıyı açmaması üzerine polis gözetiminde çilingir yardımıyla daireye girildi. Evinde cesedi bulunan Eskici'nin kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlandı. Yaşlı kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

Manisa\'da 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 23:49,
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'den 2 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları, yaşlı kadının evine gitti.

Eskici'nin telefonunu ve kapıyı açmaması üzerine daireye polis gözetiminde çilingir yardımıyla girildi. Evinde cesedi bulunan Eskici'nin kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlandı.

Yaşlı kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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Kırkağaç, Manisa, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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