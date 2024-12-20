Manisa'da Araçtan Açılan Ateşle İki Kişi Yaralandı, Altı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Araçtan Açılan Ateşle İki Kişi Yaralandı, Altı Şüpheli Tutuklandı

Manisa\'da Araçtan Açılan Ateşle İki Kişi Yaralandı, Altı Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 200'e yakın kameranın incelenmesi sonucu şüphelilerden biri, sahte kimlikle yakalandı. Toplam altı şüpheli tutuklandı.

20.12.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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MANİSA'da seyir halindeki araçtan ateş ederek 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüphelilerden H.S.K., 3 ildeki 200'e yakın kameradaki 300 saatlik kamera görüntüsü ardından yakalandı. H.S.K.'nin de yakalaması ile olaya karışan şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde, 14 Aralık'ta hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu 2 kişi, yaralandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın şüphelilerinin S.B., M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden S.B. ve M.Ö. aynı gün Manisa'da saklandıkları evde yakalandı.

ÜZERİNDE SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Diğer şüpheli H.S.K.'nın yakalanması için çalışmalar, görevlendirilen bir JASAT Timi tarafından devam etti. JASAT, H.S.K.'nin Denizli ya da İzmir'e kaçmış olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Manisa ile birlikte bu 2 ilde yoğunlaşıldı. 3 ildeki 200'e yakın kameradaki 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen JASAT, şüphelinin izine İzmir'in Dikili ilçesinde rastladı. Saklandığı yer tespit edilen H.S.K., olaydan 5 gün sonra düzenlenen operasyonla üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

YARDIM EDEN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanılan 2 tabanca, bu silahlara ait 7 adet mermi ile 116 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yaralamanın yanı sıra tehdit, uyuşturucu satmak ve kaçakçılıktan suç kayıtları bulunduğu bildirildi. Jandarma ayrıca gözaltına alınan 3 şüpheliye yardım ve yataklık yaptıkları ve İzmir, Denizli ve Manisa'da uyuşturucu ticareti ile uğraştıkları belirlenen K.D., F.A. ve G.D.'yi de yakaladı. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa'da Araçtan Açılan Ateşle İki Kişi Yaralandı, Altı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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