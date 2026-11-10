Manisa\'da Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı\'nda anıldı

(MANİSA)- Manisa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda devam eden anma programında ise öğrenciler şiirler okudu, canlandırma ve oratoryo gösterileri sundu.

Manisa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Programlara; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda devam etti. Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Öğrenciler, Milli Mücadele'nin kahramanlarını canlandırarak dönemin bağımsızlık mücadelesini sahneye taşıdı. Programda ayrıca öğrenciler tarafından "Sen Mustafa Kemalsin" adlı oratoryo seslendirildi.