Manisa'da Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa'da Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı\'nda anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı\'nda anıldı
Haber Videosu

Manisa'da Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törenin ardından Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'ndaki anma programında öğrenciler şiirler okuyup canlandırma ve oratoryo gösterileri sundu.

(MANİSA)- Manisa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda devam eden anma programında ise öğrenciler şiirler okudu, canlandırma ve oratoryo gösterileri sundu.

Manisa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Programlara; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda devam etti. Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Öğrenciler, Milli Mücadele'nin kahramanlarını canlandırarak dönemin bağımsızlık mücadelesini sahneye taşıdı. Programda ayrıca öğrenciler tarafından "Sen Mustafa Kemalsin" adlı oratoryo seslendirildi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet MeydanıYerel HaberlerKültür SanatFerdi ZeyrekKonferansManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha Yerine Uğur Uçar geliyor Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet Kendisinden 14 yaş küçüktü Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet! Kendisinden 14 yaş küçüktü
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:56:48. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android