Manisa'da çay bahçesinde ateş açan Y.C.'nin seken kurşunu S.K.'yi yaraladı - Son Dakika
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Manisa'da çay bahçesinde ateş açan Y.C.'nin seken kurşunu S.K.'yi yaraladı

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Manisa\'da çay bahçesinde ateş açan Y.C.\'nin seken kurşunu S.K.\'yi yaraladı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki çay bahçesinde husumetlilerine ateş açan Y.C.'nin seken kurşunları, olayla ilgisi olmayan S.K.'yi bacağından yaraladı. S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kaçan Y.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir çay bahçesinde oturan husumetlilerine tabancayla ateş açan Y.C.'nin (18), başka masada oturan ve olayla ilgisi olmayan S.K.'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Y.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi. Adrese gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırı sırasında şüphelinin hedefindeki kişiler kaçarken, tabancadan seken kurşunlar çay bahçesindeki müşterilerden birisi olan S.K'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla vurularak yaralanan S.K., ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Y.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
YunusemreGüvenlik3. SayfaGüncelManisaPolisSuçSon Dakika

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