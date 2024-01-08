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Manisa'da çıkan yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

Manisa'da bir çiftlikte yaşayan Afganistan uyruklu bir ailenin evinde çıkan yangında ağır yaralanan 12 yaşındaki Narges A., 15 gün sonra hayatını kaybetti. Yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki R.A. tutuklandı. Yangınla ilgili olarak baba ve anne hakkında da soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da çıkan yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 12:54,
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MANİSA'da bir çiftlikte Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralanan Narges A. (12), 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdiği belirlenen R.A. (16), tutuklandı. Gözaltına alınan baba Dadallah A. (35) ile anne Fetamef A. (31) hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yangın, 19 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Narges A.'nın vücudunun yüzde 99'u yandığı belirlendi. Küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Narges A., tüm çabalara rağmen 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Narges A.'nın cenazesi, toprağa verildi.

CENAZEYE KATILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yangın çıktığı sırada evde bulunan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Narges A.'nın ağabeyi R.A'nın olayın ardından ortadan kaybolduğunu fark etti. R.A.'nın kardeşinin cenazesine katılmadığını da tespit eden ekipler, 3 Ocak'ta baba Dadallah A., anne Fetamef A. ve şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı. Sorguda, çevresindekilerle de sık sık sorun yaşadığı belirtilen R.A.'nın babası ile tartıştıktan sonra benzin dökerek evi ateşe verdiği ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüne neden olan R.A., işlemleri sonrası 'kasten öldürme suçu'ndan tutuklandı. Baba Dadallah A. ile anne Fetamef A. hakkında de yalan beyan verdikleri gerekçesiyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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