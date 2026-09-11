Manisa'da çöp atana 4 bin TL ceza, bisikletli zabıta sahada - Son Dakika
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Manisa'da çöp atana 4 bin TL ceza, bisikletli zabıta sahada

Manisa\'da çöp atana 4 bin TL ceza, bisikletli zabıta sahada
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Yaka kameralı 10 kişilik bisikletli zabıta ekibi, çevreyi kirleten davranışları tespit ederek cezai işlem uygulayacak.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şehir merkezinde dinamik denetim imkanı sunan 10 kişilik Bisikletli Zabıta Ekibi göreve başladı. Yaka kameraları sayesinde şeffaf ve anlık tespit yapacak olan ekipler, caddelerden parklara kadar kentin her noktasında çevreye duyarsız davranış sergileyenlere karşı kararlılıkla mücadele edecek.

CEZAİ YAPTIRIM BAŞLADI

Çevre temizliği konusunda "sıfır tolerans" dönemine girildiğini vurgulayan Dutlulu, amaçlarının ceza yazmak değil, Manisa'yı temiz tutmak olduğunun mesajını verdi.

Şehrin temiz tutulmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Dutlulu, şu açıklamalarda bulundu:

"Manisa'mızı kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz. Şehrimizin sokaklarına, kaldırımlarına ve ortak kullanım alanlarına çöp atan ya da çöp attığı tespit edilen kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulamaya başladık. 10 kişilik bisikletli zabıta ekiplerimiz, yaka kameralarıyla sahada olacak; çevreyi kirleten davranışları tespit ederek gerekli işlemleri uygulayacak. Amacımız ceza yazmak değil, Manisa'mızı temiz tutmak. Çünkü Manisa bizim evimiz. Evimizi temiz tutmak ve ortak yaşam alanlarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu."

HEM ÇEVRECİ HEM HIZLI DENETİM

Bisikletli Zabıta Ekipleri, motorlu araçların girmekte zorlandığı dar sokaklarda, yaya bölgelerinde ve park alanlarında devriye turları atarak anında müdahale kapasitesini artıracak. Yaka kameraları sayesinde kayıt altına alınan tespitlerle kurallara uymayan şahıslara yasal mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da çöp atana 4 bin TL ceza, bisikletli zabıta sahada - Son Dakika

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