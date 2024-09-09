Manisa'da Etem Tem Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Manisa'da Etem Tem Fotoğraf Sergisi Açıldı

Manisa\'da Etem Tem Fotoğraf Sergisi Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günleri etkinlikleri kapsamında Etem Tem Fotoğraf Sergisi, Kültür Merkezi Lale Fuaye'de ziyaretçilere açıldı. Sergide, Milli Mücadele dönemine ait önemli fotoğraflar yer alıyor.

09.09.2024 09:16  Güncelleme: 09:18
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtuluş günleri nedeniyle 17 ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Etem Tem Fotoğraf Sergisi, Kültür Merkezi Lale Fuaye'de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Etem Tem Fotoğraf Sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye'de ziyaretçiler için kapılarını açtı. Açılışta Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Şeref Taşçılar, İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Afyonkarahisar Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Veli Cengiz ve dernek saymanı Sıtkı Erkul'un yanı sıra Manisalı yurttaşlar yer aldı. Katılımcılar sergi açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezerek fuaye alanındaki fotoğrafları bir bir inceledi.

Etem Tem Kimdir?

Etem Tem, Milli Mücadele'nin başlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında fotoğraf makinesi sahibi tek yedek subaydı. 1921 yılından 10 Kasım 1938'e kadar tarihi ve yeri belli 700'e yakın fotoğraf, bir kısmı Kurtuluş Savaşı'na ait 800 metre sinema filmi çekti. Söz konusu yüzlerce kare fotoğraftan birçoğu bugün hala tarihi belge niteliği taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün en ünlü fotoğraflarından olan Kocatepe fotoğrafı ise Etem Tem'in çektiği fotoğraflar arasındaki ayrıcalığını koruyor. Milli Mücadele'nin sembolü haline gelmiş çok sayıda fotoğrafta emeği bulunan Etem Tem, 15 Ocak 1971'de yaşama gözlerini yumdu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Manisa, Son Dakika

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