Manisa'da Kadın Oyunları Festivali ile Kadın Hikayeleri Sanatla Buluşuyor - Son Dakika
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Manisa'da Kadın Oyunları Festivali ile Kadın Hikayeleri Sanatla Buluşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenleyeceği Kadın Oyunları Festivali ile kadınların toplumsal yaşamdaki yeri ve özgürlük mücadelelerini konu alan tiyatro oyunları, sergiler ve yürüyüşler gerçekleştirecek.

04.03.2025 15:47
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel olarak düzenlediği etkinlikler ve ev sahipliği yapacağı tiyatro festivali ile kadın hikayelerini sanatla buluşturacak. 6-11 Mart günleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak olan Kadın Oyunları Festivali'nde, kadınların toplumsal yaşamdaki yeri, karşılaştıkları zorluklar ve özgürlük mücadeleleri anlatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikler ve ev sahipliği yapacağı tiyatro festivali ile kadın hikayelerini sanatla buluşturacak. Kadın Oyunları Festivali'ndeki tiyatro oyunlarının yanı sıra gerçekleştirilecek resim sergileri ve gece yürüyüşü de farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde 6-8-9-10 ve 11 Mart saat 21.00'de sahnelenecek oyunlar, izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşatacak. Festivalin açılışı, 6 Mart'ta Dea Acy'nin yazdığı "Gülistan, Gül Bahçesi Yani" adlı oyunla yapılacak. Kadınların maruz kaldığı toplumsal baskıları ve özgürlük mücadelesini anlatan oyun, Gülistan karakteri üzerinden kadın dayanışmasının önemini vurgulayacak. 7 Mart'ta saat 14.00'te Kültür Merkezi'nde, "Hayatın İçinde Kadın" Fotoğraf Sergisi ve "Kadının Rengi" Resim Sergisi açılacak.

"Kadınlar Yürüyor, Gece Aydınlanıyor" yürüyüşü gerçekleştirilecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sahnelenecek "Hikayesinde Senden Bahsetti" adlı tiyatro oyunu ise bir kadının sanat ve edebiyat aracılığıyla kendini keşfetme yolculuğunu konu alıyor. Kadınlık deneyimi, toplumsal roller ve bireysel özgürlük üzerine düşündürücü bir anlatım sunan oyun, izleyicileri derin bir iç yolculuğa davet edecek. Yine 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşecek. "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu" adlı panel ile başlayacak etkinlik, saat 22.00'de Kültür Merkezi önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecek "Kadınlar Yürüyor, Gece Aydınlanıyor" yürüyüşü ile devam edecek.

Festivalin kapanışı 11 Mart'ta

Festival, 9 Mart'ta " Sevgi Soysal, Yaşamakta Israr Ediyor" adlı biyografik oyunla devam edecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sevgi Soysal'ın hayatından esinlenen yapım, yazarın toplumsal baskılara karşı sanat yoluyla verdiği mücadeleyi anlatacak. 10 Mart'ta sahnelenecek "Yaban Arısı" isimli oyun ise güçlü bir kadın karakterin geçmiş travmaları, bastırılmış duyguları ve yüzleşmeleri üzerine hikaye sunacak. Festivalin kapanışı ise 11 Mart'ta, İsra Serengil'in yazdığı "Fok Derisi Kavuşma" adlı oyunla yapılacak. İrlanda mitolojisindeki Selkie efsanesinden ilham alan eser, kadın kimliği, aidiyet ve özgürlük üzerine hem mitolojik hem çağdaş anlatımları bir araya getirerek izleyicilere farklı bir bakış açısı sunacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, festival ve etkinliklerle toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı, kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Kadın Oyunları Festivali ile Kadın Hikayeleri Sanatla Buluşuyor - Son Dakika

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