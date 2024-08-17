Manisa'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangını, Salihli ilçe sınırlarına kadar ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yangından etkilenen mahallelere giderek yurttaşlarla bir araya geldi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin tüm birimleri sahada görev yapıyor.

17.08.2024 16:25  Güncelleme: 16:36
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(MANİSA) - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı mahallesinde başlayan ve Salihli ilçe sınırlarına kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde yangından etkilenen Yeniköy, Boyalı ve Kale mahallelerine giderek, yurttaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm birimleri ile sahada olduğunu vurgulayan Zeyrek, yangından etkilenen yurttaşlara gerekli tüm desteklerin verileceğini, oluşan maddi zararları gidermek için de bir an önce çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Gördes'e bağlı Boyalı mahallesinde 14 Ağustos Çarşamba günü başlayan orman yangınıyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçeye bağlı Boyalı, Yeniköy, Karayakup mahallelerini etkileyen yangın, rüzgarın da etkisiyle Salihli ilçesi sınırlarına kadar ulaştı.

Yangın nedeniyle Kale, Kemer, Kurtturan ve Hacıhıdır mahalleleri, tedbiren boşaltıldı. 6 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA ve 418 personel, yangının söndürülmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, CHP Gördes İlçe Başkanı Zafer Aslan ile birlikte yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Gördes'e bağlı Yeniköy ve Boyalı mahallelerinde yangından etkilenen yurttaşları ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek, Salihli'ye bağlı Kale Mahallesi'nde de Manisa Valisi Enver Ünlü ile bir araya geldi.

"Tüm destekleri vereceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın"

Başkan Zeyrek, "13 itfaiye aracı, 9 tankerimiz 88 itfaiye personelimiz ile birlikte yangın alanındayız. Gördes'te yangının soğutma çalışmaları başladı ama Salihli'ye bağlı olan Kale mahallesine doğru yangın ilerledi. Çok şükür Kale mahallesini de teğet geçen bir yangın oldu. Orada da can kaybımız yok. Alt köylerde 12 tane canlı hayvan telef oldu maalesef. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AFAD olarak gerekli olan tüm destekleri vereceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.

Yurttaşları dikkatli olmaları için uyardı

Yangının muhtemel çıkış nedeninin sigara izmariti olduğu bilgisini İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan aldığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Vatandaşlarımızı sigara izmariti ve anız yakılması noktasında uyarmak istiyorum. Çünkü bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlar bizim yarınlara emanetimiz olmak zorundadır. Yanan alan yaklaşık 2 bin 500 dekarlık bir alan. Gerçekten telafisi zor olacak büyüklükte bir alan. Ama tekrardan ağaçlandırma çalışmalarına da başlanacaktır. Manisalı hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

"Maddi zararları gidermek için çalışmalara başlayacağız"

Manisa büyükşehir Belediyesi olarak yangından etkilenen yurttaşların yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Oluşan maddi zararları da bir an önce gidermek için çalışmalara başlayacağız. Ama bundan bir ders çıkartmak lazım. Bir daha böyle yangınlara sebebiyet vermemek için vatandaşlarımızı tekrar tekrar uyarmak gerekiyor. Allah'ım böyle acılar bizlere bir daha göstermesin."

"Elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz"

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte elimizden gelen her türlü yardımı Gördes Belediyesi olarak yaptık. Ferdi Başkanımıza da teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi'nin ikram aracını da gönderdi. Büyükşehir Belediyesi, Gördes Belediyesi ve Orman Müdürlüğü olarak bu felaketi kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan dersler alacağız" diye konuştu.

Manisa\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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