Manisa\'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı

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Manisa'nın Soma ilçesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Alevler yüzlerce hektar alanı küle çevirirken, 2 mahalle tahliye edildi.

YANGIN NEDENİYLE İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Deniş Mahallesi'nde çıkan yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşma riskinden dolayı önlem alan jandarma ekipleri, 2 mahalleyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bir uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. Yangının 5'inci saatinde uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 12'ye çıkarıldı. Yangına karadan da 51 arazöz, 4 dozer ile müdahale edildi. Yangınla mücadeleye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler de destek vererek, müdahale etti. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir helikopter de katıldı.

70 KOVAN YANDI

Yangında, Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait olan içinde arı bulunan kovanlar da zarar gördü. Yüzlerce arının öldüğünü belirten Aydın Aydınlık, "Yangından dolayı mağdur oldum. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının önüne geçilemedi. 2 katlı 40 kovan arım vardı. 70 kovan arım zarar gördü. 100 ile 150 bin TL arasında zararım var." dedi.