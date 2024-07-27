Manisa'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Manisa\'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Lale İpek Ö. ve Tuğçe Y. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı ve kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.

27.07.2024 21:19
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Lale İpek Ö'nün kullandığı 34 CUJ 210 plakalı otomobil, Çobanisa mevkisinde Tuğçe Y. idaresindeki 45 TY 945 plakalı otomobille çarpıştı, bariyerleri aşarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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