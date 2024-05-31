Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın davası devam ediyor

Manisa\'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın davası devam ediyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor. Duruşmada, mahkeme başkanı bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi. Akbaş'ın annesi ise kızının intihar etmediğini, öldürüldüğüne inandığını ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

31.05.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık D.Y, mağdurun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tanık ve avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı, Yeşim Akbaş'ın ölümüne neden olan merminin, giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi, cinayet ya da intihara yönelik değerlendirme yapılması için bilirkişi raporu talep edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, sanık tarafının kızına yönelik intihar ettiği yönünde suçlamalarda bulunduğunu belirterek kızının psikolojik sorunu olmadığını, öldürüldüğüne inandığını, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Olay

Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.

Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın davası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:06:15. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement