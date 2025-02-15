Manisa'da Sevgililer Günü Dans Etkinliği Büyülüdü - Son Dakika
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Manisa'da Sevgililer Günü Dans Etkinliği Büyülüdü

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgililer Günü dans etkinliği, yüzlerce katılımcıyla gerçekleşti. Ünlü dans eğitmenleri Ayaz ve Hasan'ın sahne aldığı etkinlik, Manisalılara unutulmaz anlar yaşattı.

15.02.2025 12:54  Güncelleme: 13:14
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sevgililer Günü dans etkinliği, yüzlerce Manisalının katılımıyla gerçekleşti. Ünlü dans eğitmenleri Ayaz ve Hasan'ın sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar, müziğin ritmine kapılarak keyifli anlar yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği özel etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen dans etkinliğine Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Tanınmış dans eğitmenleri Ayaz ve Hasan'ın sahne aldığı etkinlikte katılımcılar, müziğin ritmine kendilerini kaptırarak keyifli anlar yaşadı. Dans dolu etkinlikte Manisalılar hem eğlendi hem de Sevgililer Günü'nü farklı bir atmosferde kutlama imkanı buldu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Müdürü Alparslan Kaya, Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol da katılarak vatandaşlarla birlikte dans etti. Büyük ilgi gören organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

"Rekor kıracağımızı biliyordum"

Dans eğitmeni Hasan Kılınçer,  "Burada rekor kıracağımızı biliyordum. Gerçekten çok güzel bir kalabalık var. Herhalde içeride 300- 400 kişi var. Bu bizim için mükemmel bir sayı. Çok mutluyuz, ilgi çok güzel, harika bir enerji var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum bizi Manisa ile buluşturdukları için" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Sevgililer Günü Dans Etkinliği Büyülüdü - Son Dakika

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