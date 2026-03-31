Manisa'da Tanker Devrildi: 3 Yaralı

31.03.2026 17:49
Kula'da devrilen tanker kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı, trafik tek şeritten akıyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına devrilen tankerde sıkışan 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Ortabağ mevkisinde meydana geldi. Özcan Buhurcu'nun (44), kontrolünü kaybettiği 35 BNK 964 plakalı tanker, yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi. Kazada Özcan Buhurcu ile yanındaki Ruziye Buhurcu (34) ve Feride Güneş (67) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak, Selendi ve Kula itfaiyeleri, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güneş'in durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Manisa, Trafik, Kula, Son Dakika

Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
