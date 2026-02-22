Manisa'da Taşkından Kurtarılan 3 Köpek Bursa'da - Son Dakika
Manisa'da Taşkından Kurtarılan 3 Köpek Bursa'da

22.02.2026 11:29
Manisa'daki taşkında mahsur kalan 3 köpek, HEPAD üyeleri tarafından kurtarıldı ve Bursa'da bakıma alındı.

Manisa'da etkili olan sağanak ve fırtına sonrası yaşanan taşkında mahsur kalan, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyelerinin 8 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 3 köpek Bursa'da bakıma alındı.

Gediz Nehri ve Alaşehir Çayı çevresinde yaşanan taşkınlar nedeniyle mahsur kalan köpeklerin bulunduğu bilgisine ulaşan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) kurucusu Emre Demir, 19 Şubat'ta ekibiyle bölgeye gitti.

Taşkınlarda bağ evinde mahsur kalan 3 köpek için harekete geçen Demir ve arkadaşları, kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından bulunduğu yerden alınan ve gönüllülerin sırtlarında taşınan biri sahipli 3 köpek, Bursa'ya getirildi. Özel bir hayvan hastanesinde tedavi altına alınan köpeklerden birinin bacağında kırık tespit edildi.

Kangal cinsi köpeğin tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği, diğer 2 sahipsiz köpeğin ise HEPAD'ın çiftliğinde yaşamlarını sürdüreceği bildirildi.

"Dev Kangal bulunduğu yerden arkadaşımızın omuzlarında çıktı"

Emre Demir, AA muhabirine, taşkınları gördükten sonra harekete geçip bölgeye gittiklerini söyledi.

Havlama seslerini duydukları köpekleri bulundukları yerden kurtardıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Oradaki yer sahiplerine ulaştık. Durumu birlikte yönetiyoruz. Bizim amacımız orada sorun yaratmak değil, gerçekten çaresiz halde olan ve yardım bekleyen dostlarımıza yardım edebilmekti. Üzerinde çipleri yok ama bir tanesinin orada bakıldığını öğrendik. İlgili kişilerle görüşme halindeyiz. Şu anda sağlık bakımları yapılıyor. Ne gerekiyorsa da yapılmaya devam edecek. Sonraki süreçte orada düzen oturduktan sonra biz de sahibine teslim etmeyi düşünüyoruz."

Sahipsiz köpeklerin HEPAD'ın çiftliğinde bakılacağını anlatan Demir, "Bu süreçte Her Eve Bir Pati Derneği ve HAYTAP Federasyonu olarak birlikte hareket ettik. Birçok doğal afette de bu şekilde hareket ediyoruz. Hissettiğim ve gördüğüm kadarıyla çok ciddi anlamda korkuyorlardı. Dev Kangal köpeği bile bize tepki gösteriyorken ona yardım edeceğimizi hissetti ve bulunduğu yerden arkadaşımızın omuzlarında çıktı. Normalde o tarzda bir köpeğin bu şekilde izin vermesi mümkün değil çünkü koruma içgüdüsü olan bir köpek." ifadelerini kullandı.

Demir, diğer bir köpeğin de ekip arkadaşını görür görmez kucağına atladığını dile getirdi.

Orada duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Demir, "Geldiklerinde birbirlerini kokladılar, bir iletişim haline girdiler. Bir diğeri ise o bölgenin dışında, suya daha fazla maruz kalmıştı. Belli ki o bölgede yaşayan bir köpekti ve sular yükseldikçe o da bir yere sığındı diye düşünüyoruz. Bunların hepsi zamanla geçecek. Biz tüm kalbimizle sevgimizi onlara vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Yaşadıklarından dolayı çok korkmuşlar"

Köpeklerin tedavilerini üstlenen özel bir hayvan hastanesinin başhekimi Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk de köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hayvanların tedavilerinin sürdüğünü belirten Ölmeztürk, şunları kaydetti:

"Genel durumlarında bir problem yok ama yaşadıklarından dolayı çok korkmuşlar. Kontrollerini yaptığımızda bir tanesinin kan tablosunda enfeksiyon gördük. Aynı zamanda geçmişte olduğunu düşündüğümüz bir bacağında kırık durumu da var. Genel sağlık durumlarında korkulacak bir şeyleri yok, kontrolleri yapıldı. Stabil halde hastanemizde kontrol altında tutuluyorlar. Buradaki tedavileri tamamlandıktan sonra sahipli olanı sahiplerine göndereceğiz. Sahipsiz olanlara da HEPAD destek olacak."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Doğal Afetler, Güncel, Manisa, Bursa, Son Dakika

