Manisa'da Turizm Potansiyelini Artırma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Turizm Potansiyelini Artırma Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Akhisar ilçesindeki turistik değerleri yerinde inceledi. Komisyon, kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

02.11.2024 09:26  Güncelleme: 10:12
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla ilçelerdeki turistik değerleri yerinde inceleme çalışmalarına Akhisar ilçesi ile başladı.

Turizm alanında kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek, ilçenin turizm değerleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Komisyon Başkanı Lütfi Akdağ ve Komisyon üyeleri Emine Koç, Faruk Östlüer, Gülten Ezgi Tulaz, Mustafa Gül ve Yasin Yalçın katıldı. Ziyarette Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ekrem Kayserili, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Sema Şenyaşa ile Gülden Erhun da yer aldı.

Akhisar Belediyesi ziyaretinin ardından Komisyon üyeleri, antik dönemin izlerini taşıyan Thyateira Antik Kenti ve Akhisar Müzesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan Engelsiz Atölye, Ahşap Tasarım, Çini, Mozaik, Dekoratif Boyama, Teknoloji ve Müzik Atölyeleri gezilerek, sanat ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Paşa Camii, Ulu Camii ve Şeyh İsa Camii ile Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi ve kadın emeğiyle üretilen sanat eserlerinin sergilendiği Sanat Sokağı da ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı. Programın sonunda bin 500 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu Anıt Bahçe'ye yapılan ziyaretle Akhisar turu tamamlandı.

Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu'nun ziyaretlerinin, Manisa'nın tüm turistik değerlerinin yerel yönetimlerle iş birliği içinde değerlendirileceği ve sürdürülebilir bir turizm rotasının oluşturulacağı çalışmalar açısından önemli bir adım olacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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