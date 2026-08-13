Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticareti yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Aşağıçobanisa Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramada, 532,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda F.O. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.