Manisa\'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirilen kişi, gözaltına alındı.
Ankara - İzmir kara yolunun Durasıllı Mahallesi bölümünde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2,6 gram esrar ve 3,5 litre kaçak içki, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli M.H. (20) gözaltına alındı.
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Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ve belediyenin gelir-gider tablosunu vatandaşlarla paylaşmak amacıyla belediye binasının dış cephesine afişler astı. Çatal, şeffaf yönetim anlayışını benimsediğini ve Taşköprü'nün geleceği için yapılan harcamaların şeffaf bir şekilde bilinmesi gerektiğine inandığını belirtti.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Tabakoğlu öğrencilere başarılar diledi.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde 'şok yol arama' faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.
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