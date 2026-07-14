Manisa'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Manisa'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Manisa\'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü
14.07.2026 18:25
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Kırkağaç'taki yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, bir şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili İ.S., gözaltına alındı.

Tevfikiye Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi'ndeki bir evde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkardığı öne sürülen ve madde bağımlısı olduğu değerlendirilen İ.S., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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